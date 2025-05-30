Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменится 31 мая и 1 июня

30 мая 2025, 17:19

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Казанском направлении, изменится в ближайшие выходные — 31 мая и 1 июня — из-за ремонта на станции Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ЦППК.







«В указанные дни с 0:30 до 10:30 в связи с ремонтными работами перекроют участок первого пути станции Люберцы и первого пути перегона между станциями Люберцы и Быково (из Москвы). Из-за этого интервалы между поездами будут увеличены, часть электричек временно выведут из расписания», — говорится в сообщении.