В Московской области объемы производства кваса выросли почти на 19%

30 мая 2025, 16:44

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Квас — один из символов славянской кухни, не только отлично утоляет жажду, но и приносит пользу организму. Этот напиток богат витаминами группы B и пробиотиками, способствующими здоровью кишечника. За первые три месяца текущего года региональные предприятия выпустили свыше 7,9 тысячи литров кваса — это на 18,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.