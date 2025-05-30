В Московской области объемы производства кваса выросли почти на 19%
Квас — один из символов славянской кухни, не только отлично утоляет жажду, но и приносит пользу организму. Этот напиток богат витаминами группы B и пробиотиками, способствующими здоровью кишечника. За первые три месяца текущего года региональные предприятия выпустили свыше 7,9 тысячи литров кваса — это на 18,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего с начала 2024 года произведено 41,1 тысячи литров напитка. Московская область обеспечивает более 24,3% от общего объема кваса в Центральном федеральном округе и 5,6% — в масштабах всей страны.
Рост производства стал возможен, в том числе, благодаря активной работе ведущих производителей региона. В их числе — НПО «СЛАВИЧЪ» из Зарайска, компания «Фонтан» из Орехово-Зуево и «Завод Напитков «РОСЪ».
Свой вклад вносят и небольшие локальные квасоварни. Так, в Сергиевом Посаде, на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, предприятие «Сергиев Канон» изготавливает квас по монастырским рецептам — на ржаной закваске, без использования промышленных дрожжей. Напиток отличается насыщенным хлебным ароматом и кисло-сладким вкусом.
Помимо кваса, здесь также выпускаются морсы из клюквы, облепихи и шиповника, травяной сбитень, натуральные лимонады и другие традиционные напитки.
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