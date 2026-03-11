Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменится в марте

11 марта 2026, 16:34

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится в марте из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





В период с 2:30 14 марта до 2:30 16 марта и в те же часы 21-23 марта будет проводиться ремонт второго главного пути на участке между станциями Перово-1 и Люберцы-1. Запланирована замена рельсовых петель и сварка восьми стыков.





«На время ремонта движение будет организовано по соседним путям. В связи с этим у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок на нём. Кроме того, некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.