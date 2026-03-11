В Щёлкове начался снос аварийного дома на Фряновском шоссе
Рабочие приступили к сносу аварийного многоквартирного одноэтажного дома №62 по Фряновскому шоссе в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили в 1960 году, его общая площадь составляет 170 квадратных метров. Со временем здание обветшало, людей оттуда расселили.
«Объект отключили от инженерных коммуникаций. А в настоящее время проводится демонтаж строительных конструкций», — говорится в сообщении.Завершить снос планируется до конца марта.
В Мособлархитектуре отметили, что ранее на Фряновском шоссе расселили и снесли ещё четыре многоквартирных дома: №36, №44, №48 и №64. Общая площадь ликвидированного аварийного жилья составила более 1 255 квадратных метров.