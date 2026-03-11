В Московской области в ближайшие три года отремонтируют около 6000 домов

11 марта 2026, 15:41

оригинал Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова)

Почти шесть тысяч многоквартирных домов отремонтируют в Московской области в ближайшие три года, из них свыше двух тысяч — в текущем году. Этот вопрос обсудили на форуме «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации», сообщает пресс-служба правительства региона.





Участниками форума стали представители Фонда капитального ремонта, Гостехнадзора, управляющих компаний, советов МКД и подрядных организаций.





«Такой форум у нас проходит первый раз. Сегодня здесь присутствуют те, кто управляет территорией, отвечает за это направление во вверенном муниципалитете, подрядчики, управляющие МКД. Наша задача — отремонтировать в этом году около двух тысяч домов. При этом большую роль играет взаимодействие с жителями, потому что ремонт — это определённые неудобства, и многое зависит от культуры работ. И цель нашей встречи — чётко понять, как всё должно быть организовано», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Хочу поблагодарить всех, кто работает над восстановлением этих территорий. И на Подмосковье, и на Фонд капитального ремонта, который выступает заказчиком, возложена серьезная ответственность. И ряд коллег у нас постоянно находятся там, чтобы всё было сделано достойно», — подчеркнул Андрей Воробьёв.