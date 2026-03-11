В Подмосковье с начала года участки под строительство домов получили 19 врачей
19 подмосковных медиков получили участки для строительства домов с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона.
Общее число медиков, обеспеченных участками в рамках областной программы «Земля врачам», достигло 2 623.
«За два месяца текущего года земельные участки передали 19 медицинским специалистам, которые работают в поликлиниках и больницах 14 подмосковных округов», — цитируются в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова.Больше всего участков с запуска программы в 2021 году выделили врачам в Богородском округе — 215. На втором месте по этому показателю Пушкинский округ (202 участка), на третьем — Раменский (196 участков), на четвёртом — Коломна (190), а замыкает оп-5 Домодедово (181).
Участки передаются врачам в пользование, но после строительства дома землю можно оформить в собственность.
