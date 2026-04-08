Расписание электричек Казанского направления изменится 10-12 апреля
График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении, включая МЦД-3, изменится с 10 до 12 апреля из-за капитального ремонта путей на участке между станциями Сходня и Химки. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Работы запланированы на период с 21:15 10 апреля до 5:15 12 апреля.
«В это время несколько главных путей на участке Сходня — Химки перекроют, поэтому у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят заранее уточнять актуальное расписание. Его публикуют на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании. Оно также доступно в мобильном приложении перевозчика.