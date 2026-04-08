В Воскресенске вновь открыли проезд по дамбам
Движение автомобилей по дамбам «Пятикресты» на улице Строителей в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске и в деревне Перхурово возобновили. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Ранее проезд по дамбам перекрывали из-за подтоплений, однако сейчас ситуация там нормализовалась.
«В настоящее время в округе перекрытым остаётся участок автодороги Маришкино-Виноградово. Объехать опасное место можно через село Барановское», — отмечается в сообщении.Мониторинг уровня паводковых вод продолжается. В ежедневных объездах принимают участие спасатели и сотрудники службы благоустройства. Жителей просят сохранять бдительность, быть готовыми к изменению ситуации и следить за официальными сообщениями.