В Воскресенске вновь открыли проезд по дамбам

08 апреля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Движение автомобилей по дамбам «Пятикресты» на улице Строителей в микрорайоне Цемгигант в Воскресенске и в деревне Перхурово возобновили. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Ранее проезд по дамбам перекрывали из-за подтоплений, однако сейчас ситуация там нормализовалась.





«В настоящее время в округе перекрытым остаётся участок автодороги Маришкино-Виноградово. Объехать опасное место можно через село Барановское», — отмечается в сообщении.