В Подмосковье подали около 19 тысяч онлайн-заявок на получение земли без торгов

13 августа 2026, 09:45

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Почти 19 тысяч заявок на получение в собственность или в аренду без торгов земли, находящейся в муниципальной или неразграниченной госсобственности, подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Купить участок на таких условиях можно для ведения подсобного хозяйства или под строительство частного дома, а арендовать — для реализации инвестиционных проектов, завершения строительства оставленных недостроенными зданий и ряда других целей.





«Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую электронную форму и приложить нужные документы», — говорится в сообщении.