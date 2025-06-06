Расписание электричек Казанского направления изменится 9-13 июня
График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении, изменится с 9 по 11 и 13 июня в связи с работами на участке между станциями Куровская и Гжель. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).
«9 и 10 июня с 8:40 до 16:40, 11 июня с 11:00 до 13:00 и 13 июня с 10:05 до 12:05 будут полностью закрыты для работ по врезке путевого поста некоторые участки пути между Куровской и Гжелью», — говорится в сообщении.Движение будет запускаться в реверсивном режиме. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также набор остановок и длина маршрута.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут онлайн — на официальном сайте ЦППК или через мобильное приложение компании.