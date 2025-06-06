В Подмосковье оштрафовали четырёх человек за незаконный сброс отходов

06 июня 2025, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Инспекторы экологического надзора Московской области оштрафовали четырёх человек за незаконный сброс отходов в трёх округах на западе региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.







«В округе Шаховская сотрудники полиции задержали с поличным водитель самосвала, который сгрузил отходы на открытый грунт в селе Раменье. В Краснознаменске было совершено такое же нарушение: там водитель грузовика сбросил на землю строительный отходы, которые незаконно перевозил», — говорится в сообщении.