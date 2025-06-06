В Подмосковье оштрафовали четырёх человек за незаконный сброс отходов
Инспекторы экологического надзора Московской области оштрафовали четырёх человек за незаконный сброс отходов в трёх округах на западе региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«В округе Шаховская сотрудники полиции задержали с поличным водитель самосвала, который сгрузил отходы на открытый грунт в селе Раменье. В Краснознаменске было совершено такое же нарушение: там водитель грузовика сбросил на землю строительный отходы, которые незаконно перевозил», — говорится в сообщении.Ещё двух человек, сбросивших отходы вне специально отведённых для этого мест, задержали в Волоколамске.
Общая сумма штрафов, выписанных нарушителям, составила 86 тысяч рублей.