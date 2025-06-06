В Электрогорске повышают комфорт и безопасность дворов
Замглавы Павлово-Посадского городского округа Камиля Маркова провела пеший обход территории Электрогорска. Она проверила состояние дорог и дворов, рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Особое внимание Маркова уделила улице Классона. Ранее жители многоквартирных домов попросили улучшить благоустройство находящегося там двора.
«Одной из главных проблем стали сухостойные деревья, грозящие причинить вред людям и имуществу. В ответ на обращения горожан и по поручению главы городского округа Дениса Семёнова профильные службы оперативно удалили аварийные ветви и стволы. К моменту обхода территории опасные участки уже были очищены», – уточнили в администрации.Во время обхода было принято к сведению пожелание жителей скосить траву вокруг детской игровой площадки. Соответствующие работы включат в план.
Как отметили в пресс-службе, такие регулярные проверки и активное взаимодействие с населением помогают развитию комфортной городской среды, укреплению доверия между жителями и органами власти.