Юная иллюзионистка из Раменского стала героиней передачи на канале «Карусель»

12 октября 2026, 14:45

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Школьница из Раменского округа Полина Мунистова, завоевавшая звание лауреата II степени в номинации «Сценическая магия» на III Российском иллюзионном форуме, стала героиней информационно-познавательной программы «Навигатор. Новости» на детском телеканале «Карусель». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на ДК «Чулковский», где Полина выступает в коллективе «Матрёшки.ру».





Заниматься искусством иллюзий Полина начала весной прошлого года. Летом она приняла участие в фестивале «Маги в парках», прошла в финал, а потом продолжила обучение в Московской школе фокусов.





«Идею для номера, с которым Полина завоевала награду на Российском иллюзионном форуме, она придумала сама, а поставить его помогли режиссёр Арсений Краковский и директор Никита Беляков», — отмечается в сообщении.