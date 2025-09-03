Расписание электричек Казанского направления изменится в сентябре

03 сентября 2025, 12:40

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении, изменится в сентябре из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





На перегоне между станциями Гжель и Куровская пройдёт завершающий этап капремонта второго главного пути. В связи с этим перед началом работ 4 и 7 сентября с 10 утра до 14:00 железнодорожники будут обустраивать блокпосты для объезда ремонтируемого участка по другим путям.





«Основные работы запланированы на период с 2:50 8 сентября до 2:50 12 сентября. В это время у некоторых электричек изменится график отправления и прибытия, количество остановок и длина маршрута. Часть составов отменят», — говорится в сообщении.