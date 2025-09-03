В Подмосковье продлили онлайн более 1,2 млн рецептов
Свыше 1,2 млн льготных электронных рецептов продлили в Московской области с начала года в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Продлить рецепт без визита к врачу подмосковный пациент может в рамках телемедицинской консультации.
«Благодаря телемедицине получение медпомощи в Московской области становится ещё удобнее. Теперь продлить электронный рецепт на льготный препарат можно дистанционно, без посещения поликлиники. Этим способом с начала года продлено уже более 1,2 млн рецептов», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой.О необходимости продлить электронный рецепт на льготное лекарство пациентам напоминает ИИ-робот Светлана. Она также предлагает записать получателя на телемедицинскую консультацию. Звонки от робота Светланы поступают с номера: 8-498- 602-31-35.