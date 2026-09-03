Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности в осенний грибной сезон

03 сентября 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В Московской области в разгаре сезон сбора грибов. Любители тихой охоты ежедневно отправляются в лес, надеясь вернуться с полными корзинами.





Однако иногда люди теряют ориентиры и не могут найти дорогу домой, рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.



В зоне риска – пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и семьи с детьми. Спасатели регулярно приходят на помощь таким грибникам, хотя лучше не доводить ситуацию до экстренного вызова.



Заместитель начальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин перечислил несколько простых, но важных правил, которые помогут избежать неприятных последствий.

«Отправляясь в лес, выбирайте закрытую обувь и одежду ярких цветов. Тогда на фоне зелени вы будете заметны не только для попутчиков, но и для поисковых групп. В рюкзаке всегда должны быть заряженный мобильный телефон, бутылка воды, лёгкий перекус и необходимые лекарства», – посоветовал спасатель

«Если вы плохо себя чувствуете, лучше отложить поход, ведь здоровье дороже любого урожая. Особую осторожность следует соблюдать пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и семьям с маленькими детьми. Ребёнок может отстать или побежать в неверном направлении. Во время прогулки периодически останавливайтесь и прислушивайтесь, запоминайте приметные ориентиры – ручьи, овраги, линии электропередачи», – посоветовал Щетинин.

«Подробно опишите диспетчеру свои приметы, последние замеченные ориентиры и с какой стороны заходили в лес. Подавайте звуковые сигналы, кричите или стучите палкой по деревьям, чтобы поисковые группы могли вас услышать», – подчеркнул Сергей Щетинин.