Загруженность дорог Подмосковья утром 30 мая составила четыре балла

30 мая 2025, 10:15

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 30 мая. Заторы наблюдаются на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Основные сложности с проездом отмечаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Симферопольское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.