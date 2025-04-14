Подмосковный Минтранс разрешил готовить автомобили и мотоциклы к летнему сезону

В Московской области установилась настоящая весенняя погода, при этом потепление продолжается. По прогнозам метеорологов, среднесуточная температура на этой неделе позволяет начать подготовку автомобиля к летнему сезону, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.