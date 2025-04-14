Подмосковный Минтранс разрешил готовить автомобили и мотоциклы к летнему сезону

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области установилась настоящая весенняя погода, при этом потепление продолжается. По прогнозам метеорологов, среднесуточная температура на этой неделе позволяет начать подготовку автомобиля к летнему сезону, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Можно уже переобуть поменять зимние шины автомобиля на летние. Кроме того, рекомендуем отмыть от грязи транспортные средства, радиаторы, залить антифриз, чтобы внезапно не поломаться на оживлённой трассе и уберечь себя от ДТП», – добавили в ведомстве.Мотоциклистам там также разрешили начать подготовку к сезону. Перед тем, как выехать на дорогу, им нужно проверить транспортные средства и освежить навыки вождения.
Помимо этого, в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения – не спешить, соблюдать скоростной режим, быть сконцентрированными на дороге, предсказуемым в манёврах. Кроме того, нужно обязательно оценивать ситуацию и смотреть в зеркала.
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Лора Луганская