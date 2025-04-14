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Подмосковный Минтранс разрешил готовить автомобили и мотоциклы к летнему сезону

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Московской области установилась настоящая весенняя погода, при этом потепление продолжается. По прогнозам метеорологов, среднесуточная температура на этой неделе позволяет начать подготовку автомобиля к летнему сезону, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Можно уже переобуть поменять зимние шины автомобиля на летние. Кроме того, рекомендуем отмыть от грязи транспортные средства, радиаторы, залить антифриз, чтобы внезапно не поломаться на оживлённой трассе и уберечь себя от ДТП», – добавили в ведомстве.
Мотоциклистам там также разрешили начать подготовку к сезону. Перед тем, как выехать на дорогу, им нужно проверить транспортные средства и освежить навыки вождения.

Помимо этого, в ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения – не спешить, соблюдать скоростной режим, быть сконцентрированными на дороге, предсказуемым в манёврах. Кроме того, нужно обязательно оценивать ситуацию и смотреть в зеркала.


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Главой администрации Хельсинки станет русскоязычный депутат
14 апреля 2025, 15:11

Фото: istockphoto/naumoid

Новым главой столицы Финляндии избран Даниэль Сазонов, депутат Городского совета Хельсинки и бывший заместитель мэра. Как ясно из фамилии, он русского происхождения.
Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Yle. 13 апреля в Хельсинки прошли муниципальные выборы, на которых победу одержала Коалиционная партия, опередив оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП). Кандидат от победившей партии, Даниэль Сазонов, займет пост мэра финской столицы Хельсинки.

Родители Сазонова — выходцы и Псковской области — переехали в Финляндию в начале 1990-х годов. Даниэль родился в Хельсинки в 1993 году, в возрасте 9 лет он стал гражданином Финляндии.

Ранее президент Страны Суоми Алексанр Стубб призвал граждан Финляндии морально готовиться к восстановлению отношений с Россией.

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Песков заявил, что Россия готова сделать шаги к нормализации отношений с Грузией
14 апреля 2025, 14:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия готова наладить отношения с Грузией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каких-то чётких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам по нормализации отношений, — это действительно так», — сказал Песков.
Напомним, что замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что Москва готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Тбилиси, включая восстановление дипломатических отношений, несмотря на позицию Грузии по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

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Голливудские кинокомпании сделали ставку на традиционные ценности из-за политики Трампа
Le Figaro: Голливуд сделал ставку на традиционные ценности из-за указов Трампа
14 апреля 2025, 13:34

Фото: iStock/Dmitry SHISHKIN

Американские кинокомпании начали делать уклон в сторону традиционных ценностей после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Об этом пишет газета Le Figaro.
Отмечается, что голливудские киностудии прекратили уделять внимание инклюзивности и практически не снимают проекты с ЛГБТ*-персонами. Нередко кинокомпании начали обращаться к религиозным темам.

Так, например, студия Disney не стала добавлять трансгендерного персонажа в мультик для детей, а на стриминговых платформах Netflix и Amazon состоялись премьеры проектов, снятых с опорой на библейские сюжеты.

Напомним, что в январе Трамп подписал ряд указов об отмене курса на разнообразие, равноправие и инклюзивность, что повлекло за собой стремительный отказ бизнеса от подобных программ.

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МИД Киргизии потребовал сообщить причины задержания граждан страны в Москве
14 апреля 2025, 13:30

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

МИД Киргизии требует у российской стороны объяснений причин задержания граждан страны, которое произошло в московской бане 11 апреля. Соответствующая нота вручена послу РФ в среднеазиатской республике Сергею Вакунову.
Об этом сообщила пресс-служба киргизстанского внешнеполитического ведомства. Уточняется, что руководитель дипломатического представительства России в Бишкеке был вызван в МИД Киргизии. Там он встречался с заместителем главы министерства Алмазом Имангазиевым. Сергею Вакунову вручена нота с требованием о предоставлении информации о произведенных 11 апреля задержаниях.

«Вручена нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан республики и, в случае необоснованности применения силы, принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов города Москвы по данному инциденту», — говорится в сообщении МИД Киргизии.

СМИ Киргизии пишут, что в результате операции 24 гражданина страны задержаны, четверых из них депортируют из России.

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Внебрачная дочь великого танцора Мариса Лиепы рассказала об оставленом ей отцом наследстве
Внебрачная дочь Мариса Лиепы рассказала о полученной в наследство квартире
14 апреля 2025, 11:12

Мария Лиепа-Шульц (Фото: Инстаграм* @liepa_maria_)

Внебрачная дочь артиста балета Мариса Лиепы Мария Лиепа-Шульц рассказала о наследстве, которое ей оставил знаменитый отец. Актриса стала собственницей квартиры и ювелирных украшений.
В шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Мария вспоминала, что великий танцор очень любил всех своих детей. Марис был трижды женат официально, и во втором браке у него родились сын Андрис и дочь Илзе, которые также впоследствии стали знаменитыми артистами балета и хореографами.

С матерью же Марии художницей по костюмам Евгенией Шульц Лиепа провёл последние годы жизни, но жениться так и не успел. Когда они уже готовились к свадьбе, знаменитый танцор попал в больницу, откуда уже не вернулся.

Наследством своего третьего ребёнка отец не обделил. Он оставил ей четырёхкомнатную квартиру в Москве, в которой актриса живёт по сей день. Кроме того, ей достались богатые ювелирные изделия.

«Когда я была маленькой, я все украшения цепляла и хватала. Он говорил: „Когда вырастишь, будешь носить“», — рассказала Мария Лиепа-Шульц ведущему телепрограммы.

В студии программы артистка продемонстрировала кольцо, которое Марису подарила однажды поклонница из Италии. Теперь это семейная реликвия. А кольцо для помолвки с бриллиантом, которое носила её мама Евгения, теперь принадлежит внучке Лиепы.

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