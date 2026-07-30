В Вязёмах проведут экскурсию по мотивам повести «Пиковая дама»
8 августа в усадьбе Вязёмы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском округе состоится интерактивная экскурсия «Усадьба Вязёмы и тайна трёх карт», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Экскурсия познакомит гостей с историей создания повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Маршрут пройдёт по дворцово-парковому ансамблю, дворцу, выставочным залам в цокольном этаже и помещении «Под бельведером», а также по Конному двору.
Участники узнают об истории усадьбы князей Голицыных, услышат легенды, связанные с дворцом и его владельцами, а также познакомятся с правилами карточной игры «Фараон», которая легла в основу сюжета пушкинской повести.
Экскурсию проведёт директор музея-заповедника А.С. Пушкина, историк и заслуженный работник культуры России Александр Рязанов. Старший научный сотрудник музея, пушкинист Михаил Гладилин организует для участников интерактивный конкурс.
Мероприятие рассчитано на посетителей старше 12 лет. Билеты доступны на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина. Экскурсию также можно посетить по «Пушкинской карте».
Читайте также: