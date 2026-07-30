В Вязёмах проведут экскурсию по мотивам повести «Пиковая дама»

30 июля 2026, 17:25

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

8 августа в усадьбе Вязёмы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском округе состоится интерактивная экскурсия «Усадьба Вязёмы и тайна трёх карт», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.