В Подмосковье проверили качество кормов для домашних животных
Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области исследовали сухой корм для кошек, произведённый на предприятии в Раменском округе. Проверки проводятся в рамках системного контроля за качеством кормов для домашних животных, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Лабораторные испытания подтвердили ключевые показатели питательной ценности: содержание кальция — 0,92%, фосфора — 0,55%, сырого протеина — 24,1%, жира — 10,2%, золы — 4,1%. Эти параметры являются основой сбалансированного питания и влияют на здоровье и активность животных.
С начала года в лаборатории провели около 400 исследований кормов, комбикормов и сырья для их производства. Контроль позволяет производителям совершенствовать рецептуры, а потребителям — выбирать безопасную и полноценную продукцию регионального производства.
