Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 9-10 августа
График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, а также МЦД-2 изменится 9-10 августа из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Дорожники планируют заменить двух стрелочных переводов на станции Тушино в Москве. Технологические окна назначены на ночные и утренние часы: с 00:20 до 10:20.
«В этот период движение между станциями Подмосковная и Павшино будет организовано в реверсивном режиме. В связи с этим у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые составы будут следовать по укороченным маршрутам, а некоторые выведут из расписания», — говорится в сообщении.Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».