Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 9-10 августа

07 августа 2025, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, а также МЦД-2 изменится 9-10 августа из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Дорожники планируют заменить двух стрелочных переводов на станции Тушино в Москве. Технологические окна назначены на ночные и утренние часы: с 00:20 до 10:20.





«В этот период движение между станциями Подмосковная и Павшино будет организовано в реверсивном режиме. В связи с этим у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые составы будут следовать по укороченным маршрутам, а некоторые выведут из расписания», — говорится в сообщении.