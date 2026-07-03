Расписание электричек Курского направления изменится с 6 июля

03 июля 2026, 17:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Курском направлении, изменится с понедельника, 6 июля, в связи с ремонтом второго главного пути на участке между станциями Столбовая и Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы планируют проводить 6-9, 13-16, 20-23 июля. За это время дорожники должны уложить 11,5 км бесстыкового пути.





«В указанный период расписание ряда электричек, большей частью — дальних, изменится. У некоторых перенесут время отправления и прибытия, у других сократят длину маршрута и количество остановок. Некоторые составы отменят», — говорится в сообщении.