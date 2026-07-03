Подмосковные пожарные провели испытания нового состава для тушения огня
Испытания нового пенообразующего состава российско-китайского производства провели на базе пожарно-спасательной части в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
В мероприятии приняли участие пожарные, а также представители компании-поставщика, Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России и эксперты от отечественных нефтепроизводителей — компаний «Роснефть» и «Лукойл».
«Пожарные тушили при помощи нового состава деревянные кубы, пластик, раскалённое масло, топливо и электроприборы под напряжением. Кроме того, специалисты проверили защитные свойства вещества при обработке им боевой одежды», — говорится в сообщении.Все испытания продемонстрировали высокую эффективность состава.
Ранее сообщалось, что жители Московской области могут взаимодействовать с экстренными службами через мобильное приложение «112 МО». С его помощью можно рассказать о происшествии, отследить путь скорой, а также оперативно передать информацию о замеченном дроне и получать предупреждения о беспилотной опасности в регионе.