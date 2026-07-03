Подмосковные пожарные провели испытания нового состава для тушения огня

03 июля 2026, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Испытания нового пенообразующего состава российско-китайского производства провели на базе пожарно-спасательной части в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





В мероприятии приняли участие пожарные, а также представители компании-поставщика, Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России и эксперты от отечественных нефтепроизводителей — компаний «Роснефть» и «Лукойл».





«Пожарные тушили при помощи нового состава деревянные кубы, пластик, раскалённое масло, топливо и электроприборы под напряжением. Кроме того, специалисты проверили защитные свойства вещества при обработке им боевой одежды», — говорится в сообщении.