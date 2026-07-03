Штрафы за сброс мусора у баков в Подмосковье за месяц составили 9,4 млн рублей

03 июля 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Штрафы на общую сумму около 9,4 млн рублей выписали автомобилистам Московской области в июне за сброс отходов рядом с баками. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Вычислять нарушителей помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Камеры фиксируют номер машины, после чего автовладелец получает штраф по упрощённой системе.





«С начала июня в регионе выявили 931 эпизод сброса мусора, в том числе 126 раз выбрасывали крупногабаритные и строительные отходы. Вынесено 527 постановлений, сумма взысканий составила 9,4 млн рублей», — говорится в сообщении.