Расписание электричек Ленинградского направления и МЦД-3 изменится 19 июля

18 июля 2025, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится в субботу, 19 июля, в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





Целью работ является модернизация инфраструктуры Октябрьской железной дороги.





«В первой половине дня интервал между поездами может быть увеличен до 50 минут. Кроме того, часть пригородных поездов на участке МЦД-3 между станциями Ипподром и Зеленоград-Крюково планирует отменить на всём маршруте следования», — говорится в сообщении.

