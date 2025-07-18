Стало известно, как живётся в Подмосковье изъятым у владельца бутовским козам

18 июля 2025, 17:37

оригинал Фото: эко-парк «Альпака Pro» КСК «Карамат»

Изъятое у владельца стадо коз, получившее прозвище «рогатая ОПГ» из Бутова, перевезено в конноспортивный комплекс «Карамат» в городском округе Ступино. 24 особи без проблем перебрались на новое место и поселились в просторном загоне, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Теперь безопасность животных обеспечена, а возможность их побега исключена. Интернет-знаменитости находятся в компании других обитателей фермы – коров, пони, осликов и других коз.



«Их отправка в Ступино – временная мера. Сроки пребывания в новом месте полностью зависят от того, как владелец животных выполнит требования ветеринарных и санитарных служб. В их число входят установка ограждений, обустройство специального животноводческого помещения, регулярная дезинфекция, обработка от грызунов и паразитов», – рассказали в министерстве.