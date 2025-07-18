Стало известно, как живётся в Подмосковье изъятым у владельца бутовским козам
Изъятое у владельца стадо коз, получившее прозвище «рогатая ОПГ» из Бутова, перевезено в конноспортивный комплекс «Карамат» в городском округе Ступино. 24 особи без проблем перебрались на новое место и поселились в просторном загоне, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Теперь безопасность животных обеспечена, а возможность их побега исключена. Интернет-знаменитости находятся в компании других обитателей фермы – коров, пони, осликов и других коз.
«Их отправка в Ступино – временная мера. Сроки пребывания в новом месте полностью зависят от того, как владелец животных выполнит требования ветеринарных и санитарных служб. В их число входят установка ограждений, обустройство специального животноводческого помещения, регулярная дезинфекция, обработка от грызунов и паразитов», – рассказали в министерстве.
Хозяин коз лично приезжал оценить созданные для животных условия. В ближайшее время он надеется выполнить все требования контролирующих органов. А пока козы наслаждаются комфортной жизнью за городом в живописном уголке Подмосковья.
История с козами в Южном Бутове привлекла внимание общественности ещё в 2022 году. Козы начали свободно гулять по району, забирались на крыши и капоты автомобилей, объедали листья и цветы в палисадниках, заходили на детские площадки и в магазины. Хозяин содержал животных на частном участке и часто отпускал гулять по району, что вызывало опасения у жителей.
20 июня Зюзинский районный суд, рассмотрев заявление судебного пристава-исполнителя, вынес решение изъять животных и поместить во временный пункт содержания. Они будут находиться там до выполнения владельцем ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных.