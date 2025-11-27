Расписание электричек Ленинградского направления и МЦД-3 изменится 29 ноября

27 ноября 2025, 18:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения электричек, курсирующих на МЦД-3 и на Ленинградском направлении, изменится в субботу, 29 ноября, из-за работ по модернизации на станции Москва Пассажирская-Казанская. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.





С начала движения до 7:30 отменят поезда МЦД-3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Останкино в оба направления.





«Кроме того, часть поездов, обычно следующих до станции Ипподром, будут доезжать только до станции Митьково. А в остальное время интервалы между некоторыми составами увеличат до 15 минут», — говорится в сообщении.