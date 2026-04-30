Расписание электричек Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 1 по 11 мая

30 апреля 2026, 09:12

График движения пригородных поездов на Ленинградском направлении и МЦД-3 изменится с 1 по 11 мая из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





В указанный период ряд составов, курсирующих между станциями Зеленоград-Крюково и Останкино, отменят в обоих направлениях.





«В связи с уменьшением числа поездов интервалы между составами увеличатся до 20 минут», — говорится в сообщении.