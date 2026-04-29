В Московской области в майские праздники изменят расписание автобусов и поездов
В Подмосковье в первые майские праздники изменится расписание общественного транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе Минтранса региона.
2 мая автобусы областных перевозчиков будут ходить по расписанию субботы, а 1 и 3 мая – по графику воскресенья. В праздничные дни на подмосковных маршрутах будет курсировать более 6500 автобусов, в том числе 4300 – от Мострансавто.
Пригородные поезда 30 апреля будут работать по расписанию пятницы, 1 и 2 мая – по расписанию субботы, а 3 мая – по графику воскресенья.
Как отметили в ведомстве, на период праздников назначили 49 дополнительных поездов. Их список можно найти по ссылке.
Помимо этого, с 30 апреля увеличится количество поездов между Россией и Белоруссией. С 1 мая на постоянной основе начнёт ходить дополнительный рейс Смоленск – Витебск – Смоленск, с 30 апреля – Смоленск – Орша – Смоленск. На праздничные дни также назначены дополнительные рейсы между Смоленском и Витебском.
По данным регионального Минтранса, на объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках усилят меры безопасности. С водителями проведут дополнительный инструктаж по правилам дорожного движения и перевозке пассажиров.
Ведомство попросило всех пассажиров заранее планировать поездки и уточнять перед ними актуальное расписание.
