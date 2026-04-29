За объекты благоустройства проголосовали уже свыше 110 000 жителей Подмосковья

29 апреля 2026, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Более 110 00 жителей Московской области уже стали участниками Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало в регионе 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службах Министерства благоустройства, а также Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.





Жители определяют направления благоустройства своих населённых пунктов, будь то обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция площадей или развитие других общественных пространств.

«Голосование проводят уже в шестой раз. В этом году на выбор представлена 281 территория в 56 городских и муниципальных округах Подмосковья. В прошлом году за объекты проголосовали 777 000 жителей региона. Сейчас за первую неделю голосования территорию для обновления выбрали уже более 110 000 человек», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Фото: пресс-служба МИМП МО

«Сегодня наши волонтёры – главные помощники жителей на Всероссийском голосовании. Это обученные и неравнодушные ребята, которые в общественных местах, на городских мероприятиях и в специально оборудованных информационных точках просто и понятно объясняют, как поддержать новое общественное пространство. Их задача – помочь каждому, кто хочет изменить свой город к лучшему. В регионе работают более 3500 активистов, и с каждым днём волонтёрский корпус растёт», – рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.