Расписание электричек Ленинградского направления изменится 22-24 и 28-29 апреля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится в период с 22 по 24 и с 28 по 29 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, со ссылкой на МТППК.
«В указанные дни будет отменена часть электричек МЦД-3 на участке между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково в обе стороны. Кроме того, некоторые поезда на участке между Тверью и Лихославлем отменят на всё маршруте», — говорится в сообщении.Уточнить актуальное расписание электричек пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также в онлайн-режиме — на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов