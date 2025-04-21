В Подмосковье за неделю оптимизировали работу семи светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы семи светофоров скорректировали за минувшую неделю в двух округах Московской области — Мытищах и Ленинском, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Мытищах был изменён и синхронизирован режим работы шести светофоров на Волковском шоссе: на пересечении с улицами Мира и Колпакова, у автобусных остановок «Пироговский лесопарк», «Волковское кладбище» и «ТЭЦ-Северная», а также у пожарной части», — говорится в сообщении.А в Ленинском округе установили новый светофор с кнопками для пешеходов на Каширском шоссе в деревне Горки Ленинские.
В областном Минтрансе отметили, что оптимизация работы светофоров позволяет увеличить пропускную способность дорог на 10-15%.
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Лев Каштанов