Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Подмосковье за неделю оптимизировали работу семи светофоров

В Подмосковье за неделю оптимизировали работу семи светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
Режим работы семи светофоров скорректировали за минувшую неделю в двух округах Московской области — Мытищах и Ленинском, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Мытищах был изменён и синхронизирован режим работы шести светофоров на Волковском шоссе: на пересечении с улицами Мира и Колпакова, у автобусных остановок «Пироговский лесопарк», «Волковское кладбище» и «ТЭЦ-Северная», а также у пожарной части», — говорится в сообщении.
А в Ленинском округе установили новый светофор с кнопками для пешеходов на Каширском шоссе в деревне Горки Ленинские.

В областном Минтрансе отметили, что оптимизация работы светофоров позволяет увеличить пропускную способность дорог на 10-15%.

Читайте также:

На дорогах в 10 округах Московской области отремонтировали ограждения

В Подмосковье отремонтируют около 130 участков дорог к храмам

Путепровод в Апрелевке откроют в третьем квартале 2025 года
#минтранс мо
#светофор
#мытищи
#ленинский городской округ
В Подольске определились победители шахматного турнира «Ход Победы»
21 апреля 2025, 16:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Шахматный турнир «Ход Победы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Подольске, победу одержал Вячеслав Дурновцев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Победителем муниципального этапа турнира стал Вячеслав Дурновцев, второе место занял Константин Черняков, а третью ступень пьедестала почёта занял Сергей Пяташов», — говорится в сообщении.
Муниципальный этап шахматного турнира «Ход Победы» проходил на базе спорткомплекса «Труд» под эгидой партии «Единая Россия» при поддержке спортшколы «Пахра». Участниками интеллектуальных соревнований могли стать все желающие от 18 лет.

В Подольске также будет проводиться спортивно-патриотический онлайн-фестиваль Победы. Участники будут соревноваться в коллективных отжиманиях, а видео с рекордами — размещать в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #ФВСАМО и #РекордпобедыМО. Фестиваль будет проходить с 1 по 15 мая, итоги подведут 18 мая.

Читайте также:

Представители Подольской прокуратуры провели лекцию для школьников

В Подольске 26 апреля состоится «Парковая атлетика»

На аттракционах в парке Подольска за три дня прокатились более 2 тыс. человек
#подольск
#шахматы
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей и гостей Каширы приглашают активно отдохнуть в парках
21 апреля 2025, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Парки Каширы приглашают жителей и гостей города на разнообразные мероприятия. В соответствии с губернаторской программой «Парки Подмосковья» предлагается множество интересных активностей для всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Утренняя зарядка и дыхательная гимнастика в рамках проекта «Активное долголетие», мастер-классы и культурно-просветительская деятельность, йога смеха и многое другое ждёт посетителей наших парков на этой неделе», – рассказала директор городского парка Олеся Кожадей.
Найти подробную информацию и записаться на мастер-класс можно в ТГ-канале или по ссылке.

Отмена мероприятий возможна из-за непогоды.

Читайте также:

Власти Каширы поздравили с днём рождения дочь участника СВО

Гостей каширских парков ждут игры, мастер-классы и йога смеха

Для каширских «долголетов» проводят занятия по пению
#кашира
#подмосковье
#московская область
#парки
#культура
#досуг
#отдых
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 150 человек участвовали в реконструкции форсирования Шпрее в Дубне
21 апреля 2025, 15:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне к юбилею Великой Победы впервые показали военно-историческую реконструкцию. Плац-театр развернулся в Парке семейного отдыха, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
«Зрители увидели, как 5-я ударная армия в первый день вступления в город начала с форсирования реки Шпрее с помощью катеров Днепровской военной флотилии. Для немцев эта операция стала полной неожиданностью. Всего с 23 по 25 апреля моряки на полуглиссерах и буксируемые ими понтоны перевезли 16 тыс. бойцов, 100 орудий и миномётов, 27 танков, около 700 повозок с боеприпасами и другими грузами», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В реконструкции были задействованы модели советской и немецкой техники – как реплики, так и оригиналы. В эпизоде приняли участие более 150 реконструкторов со всего Подмосковья. Перенести в прошлое зрителей помогли музыка и специальные пиротехнические эффекты – взрывы и выстрелы.
«Почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, семьи участников СВО. Каждый отметил, что военно-историческая реконструкция накануне Дня Победа стала напоминанием о подвиге Красной Армии, о том, как тяжело ковалась Победа на фронте и в тылу», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
«У меня слёзы на глазах! Сколько наших людей погибло в той войне, сколько патриотов! Большое спасибо от имени ветеранов», – сказал ветеран Великой Отечественной Николай Порошин.
Историческая реконструкция – первое масштабное мероприятие в Дубне, посвящённое юбилею Победы.

Читайте также:

Дубненцы обсудили с администрацией и проектировщиками обустройство нового сквера

День открытых дверей в университете «Дубна» посетили более 400 абитуриентов

В сосудистом центре Дубны открыли два новых отделения
#дубна
#подмосковье
#московская область
#реконструкция
#день победы
#великая отечественная война
#9 мая
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лесам Подмосковья с начала года нанесли ущерб более чем на 17 млн рублей
21 апреля 2025, 15:47

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Свыше 1,1 тыс. нарушений выявили патрули лесной охраны Московской области с начала 2025 года, общая сумма нанесённого природе ущерба составила более 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Всего было выявлено 1111 нарушений лесного законодательства. Общий вред, причиненный лесам, составил более 17,3 млн рублей», — цитируются в сообщении слова врио председателя подмосковного Комлесхоза Алексея Ларькина.
Самый большой ущерб лесам Подмосковья нанесли незаконные рубки и повреждение насаждений: было зафиксировано 32 таких случая, общая сумма ущерба превысила 3,2 млн рублей. Самыми неблагополучными в этом отношении оказались Наро-Фоминское и Волоколамское лесничества, где выявили по шесть таких нарушений.

Читайте также:

В Подмосковье передали клоны тополя, пережившего Сталинградскую битву

Акция «Кедры Подмосковья» стартовала с посадки 20 деревьев в Щёлкове

В Балашихе ищут виновников лесного пожара
#лес
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#ущерб
#природа
#экология
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На КПО в Солнечногорске запустили новую систему нейтрализации запахов
21 апреля 2025, 15:09

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Система нейтрализации запахов «Мокрый барьер» заработала в комплексе по переработке отходов (КПО) «Нева», расположенном в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Мокрый барьер» устраняет запах с помощью жидкости, в состав которой входят эфирные масла, органические соединения и вода. По трубопроводу жидкость поступает в воздух и распыляется под давлением с помощью форсунок. Таким образом создаётся завеса, которая не маскирует, а уничтожает запах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что жидкость, которая используется в «Мокром барьере», абсолютно безопасна для человека и природы.

«Мокрый барьер» установили в четырех зонах КПО «Нева», общая протяжённость трубопровода составляет около 1,7 тыс. метров. Новая система будет работать круглосуточно до наступления осенних заморозков.

Читайте также:

Акция «Кедры Подмосковья» стартовала с посадки 20 деревьев в Щёлкове

В Подмосковье с начала года очистили от мусора более 400 козырьков подъездов

В Подмосковье упростили заключение договоров с тремя регоператорами на вывоз ТКО
#минчистоты
#кпо
#солнечногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате