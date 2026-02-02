Расписание электричек Ленинградского направления изменится 9-13 февраля
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 9 по 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК)
Изменения связаны с проведением строительных работ на Октябрьской железной дороге.
«В указанный период ряд электричек между Москвой и Клином пустят по изменённому расписанию, а некоторые отменят на всём пути следования», — говорится в сообщении.Кроме того, планируется отменить пригородные поезда № 6791 и №6792 на участке между Тверью – Лихославлем.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и сверяться с актуальным расписанием на информационных табло на вокзалах и станциях. Расписание также можно посмотреть на сайте МТППК в разделе «Пассажирам» или в приложении «РЖД Пассажирам».