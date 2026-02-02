В авиасалоне НАИС в «Крокус Экспо» примут участие более 200 компаний
Свыше 200 компаний из России, Белоруссии и Китая станут участниками Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС), который будет проходить в «Крокус Экспо» 4 и 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
В рамках крупнейшего за всю историю проведения салона-форума состоится также выставка ДРОНТЕХ, на которой будут представлены автономные. беспилотные и робототехнические комплексы.
«На форуме запланированы более 30 мероприятий: пленарные заседания, отраслевые дискуссии, конференции, сессии и церемонии вручения ключевых отраслевых премий: RUSky Awards (на звание лучшего аэропорта России), «Воздушные ворота России» и премия-стипендия НАИС им. Е.К.Киселя», — говорится в сообщении.В деловой программе мероприятия примут участие около двух тысяч специалистов. Они обсудят повышение эффективности аэропортов, модернизацию и цифровизацию авиационной инфраструктуры, безопасность полётов и развитие отрасти в целом. Отдельный блок будет посвящён беспилотной авиации.