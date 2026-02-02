В авиасалоне НАИС в «Крокус Экспо» примут участие более 200 компаний

02 февраля 2026, 14:06

Фото: пресс-служба НАИС (naisrussia.ru)

Свыше 200 компаний из России, Белоруссии и Китая станут участниками Национального авиационного инфраструктурного салона (НАИС), который будет проходить в «Крокус Экспо» 4 и 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





В рамках крупнейшего за всю историю проведения салона-форума состоится также выставка ДРОНТЕХ, на которой будут представлены автономные. беспилотные и робототехнические комплексы.





«На форуме запланированы более 30 мероприятий: пленарные заседания, отраслевые дискуссии, конференции, сессии и церемонии вручения ключевых отраслевых премий: RUSky Awards (на звание лучшего аэропорта России), «Воздушные ворота России» и премия-стипендия НАИС им. Е.К.Киселя», — говорится в сообщении.