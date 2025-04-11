Расписание электричек Ленинградского направления изменится на выходных

Минимум пять школ и четыре детских сада планируется построить в текущем году в городском округе Красногорск, об этом, а также о планах по капремонту многоквартирных домов, благоустройству общественных пространств и строительству дорог рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба окружной администрации.