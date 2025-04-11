Расписание электричек Ленинградского направления изменится на выходных

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с вечера пятницы, 11 апреля, до раннего утра понедельника, 14 апреля, из-за ремонтно-путевых работ на станции Зеленоград-Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Работы будут проводиться с 22:00 11 апреля до 5:00 14 апреля. В этот период часть поездов МЦД-3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ипподром отменят, а некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам от и до станций Сходни и Химки. Днём интервалы между электричками увеличатся до получаса, а после 20:00 — до 40 минут», — говорится в сообщении.Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на информационных стендах на станциях и вокзалах, а также на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или в приложении «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов