В Подмосковье отремонтируют две «космические» дороги

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Две улицы, названные в честь советских космонавтов, отремонтирует в этом году в Московской области — на территории Долгопрудного и Дмитрова, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Дмитрове ходе ремонтного сезона текущего года обновят полтора километра покрытия на улице Космонавтов — одной из центральных транспортных артерий города, по которой можно доехать к Дмитровскому кремлю, нескольким паркам, а также к школам, стадионам, детсадам и больнице», — говорится в сообщении.А в Долгопрудном отремонтируют 1,8 км покрытия на проспекте Пацаева. Эта дорога ведёт к медучреждениям, детским садам, паркам, школам, пристани и к станции Водники. Проспект назван в честь космонавта, Героя Советского Союза Виктора Пацаева, который жил в Долгопрудном с 1955 по 1958 гг.
Ремонт дорог будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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