В Подмосковье в Вербное воскресенье пустят дополнительные автобусы до кладбищ

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Дополнительные автобусы до храмов и кладбищ пустят в Московской области в Вербное воскресенье — 13 апреля, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Количество автобусов будет увеличено на четырёх маршрутах компании-перевозчика «Мострансавто»: маршруте №7 «Дорожный участок — ул. Владимирская» в Егорьевске, на люберецком маршруте №41 «ст. Люберцы – Новолюберецкое кладбище» и в Балашихе на маршрутах №26 «ст. Железнодорожная – Дятловка» и №31 «Балашиха-2 – Новский квартал», — говорится в сообщении.Кроме того, дополнительные остановки будут назначены на железнодорожных станциях, расположенных рядом с мемориальными местами и церквями. В частности, на Белорусском направлении 14 поездов будут дополнительно останавливаться на станции Здравница и девять — на станции Отрадное. На Киевском направлении пять поездов будут дополнительно останавливаться на станции Алабино. А на Рижском направлении — три поезда на станции Миитовская и восемь — на станции Троицкая.
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Лев Каштанов