Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 10 по 24 апреля

оригинал Фото: istockphoto.com/iv-serg

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 10 по 24 апреля из-за ремонтных работ на участках между станциями Сходня и Химки, а также Поварово I и Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТ ППК.



Изменения коснутся расписания по рабочим дням.

«У части электричек будет другое время отправления и прибытия и длина маршрута, а некоторые составы на участке между Москвой и Тверью отменят», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных табло на вокзалах и станциях, а также на сайте компании-перевозчика и в приложении «РЖД Пассажирам».
Лев Каштанов

