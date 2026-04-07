Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 10 по 24 апреля

07 апреля 2026, 12:53

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 10 по 24 апреля из-за ремонтных работ на участках между станциями Сходня и Химки, а также Поварово I и Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТ ППК.





Изменения коснутся расписания по рабочим дням.





«У части электричек будет другое время отправления и прибытия и длина маршрута, а некоторые составы на участке между Москвой и Тверью отменят», — говорится в сообщении.