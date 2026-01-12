Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 15 по 30 января
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 15 по 30 января из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
В указанный период часть поездов, курсирующих между Москвой и посёлком Решетниково в городском округе Клин, отменят, некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам, а у некоторых изменят время выезда и прибытия.
«Кроме того, на участке между Тверью и Лихославлем отменят электрички № 6792 и №6791», — отмечается в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание на информационных стендах на вокзалах и станциях или онлайн — через приложение «РЖД Пассажирам».