Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 15 по 30 января

12 января 2026, 11:21

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 15 по 30 января из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





В указанный период часть поездов, курсирующих между Москвой и посёлком Решетниково в городском округе Клин, отменят, некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам, а у некоторых изменят время выезда и прибытия.





«Кроме того, на участке между Тверью и Лихославлем отменят электрички № 6792 и №6791», — отмечается в сообщении.