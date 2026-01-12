В Химках ввели в эксплуатацию новостройку на 448 квартир
17-этажный дом на 448 квартир, построенный в составе ЖК «Новый Зеленоград» в Химках, получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройке присвоили следующий адрес: округ Химки, деревня Рузино, мкрн Кутузовский, дом №4, корпус 3.
«Площадь здания составят около 25 тысяч квадратных метров. На подвальном этаже размещаются кладовки, где могут хранить вещи жильцы. На первом этаже расположены коммерческие помещения: там откроют магазины, аптеки и кафе. Квартиры в доме разного формата с высотой потолков от 2,8 метров», — говорится в сообщении.На придомовой территории установили детские и спортивные площадки, а также зоны тихого отдыха с лавочками.