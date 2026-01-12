В Подмосковье услугой по оформлению соцкарты за год воспользовались 480 тыс. раз

12 января 2026, 10:16

Онлайн-услугой по замене, выдаче и прекращению действия социальной карты жителя Московской области, размещённой на региональном госпортале, в 2025 году воспользовались свыше 480 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Соцкарту могут получить зарегистрированные в регионе граждане, которые относятся к льготным категориям.





«Карта даёт право на бесплатный проезд на общественном транспорте в Подмосковье и Москве, включая пригородные электрички, а также на покупку лекарств по льготной цене и скидки в ряде магазинов», — говорится в сообщении.