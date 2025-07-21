Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 25 по 28 июля

21 июля 2025, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 25 по 28 июля в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).





В указанный период часть электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, выведут из расписания. У части поездов изменится график, а некоторые составы пустят по укороченному маршруту.





«Кроме того, на МЦД-3 отменят часть электричек на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ипподром и Зеленоградом-Крюкова и Москвой в обе стороны. Интервалы между электричками будут увеличены», — говорится в сообщении.