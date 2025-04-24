Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 26 апреля по 23 мая

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении и МЦД-3, изменится на период с 26 апреля по 23 мая в связи с ремонтно-путевыми работами на станции Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Работы будут проводиться в ночные часы: с 23:30 до 4:30. Из-за этого часть электричек МЦД-3 на участке между станциями Зеленоград-Крюково и Ипподром отменят по всему маршруту следования. Кроме того, часть поездов на участке между станцией Зеленоград-Крюково и Тверью будет следовать по укороченному маршруту», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание поездов пассажиры могут на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или в приложении «РЖД Пассажирам».
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