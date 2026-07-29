Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 3 по 27 августа

29 июля 2026, 12:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 3 по 27 августа из-за ремонта на участке между Москвой и станцией Окуловка. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





Работы планируют проводить 3-6, 10-12, 17-20 и 24-27 августа.





«В указанный период на участке Москва — Клин — Москва у некоторых поездов изменят время отправления и прибытия, а часть составов отменят. Кроме того, из расписания временно выведут поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь», — говорится в сообщении.