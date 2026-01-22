Расписание электричек Ленинградского направления изменится со 2 по 6 февраля

22 января 2026, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится со 2 по 6 февраля из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).





В указанный период дорожники будут модернизировать второй главный путь перегона между Подсолнечной и Клином.





«В связи с работами часть поездов, курсирующих между Москвой и станцией Решетниково, отменят, у других сократят маршрут и изменят время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.