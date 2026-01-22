Загруженность дорог в Подмосковье утром 22 января достигла шести баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На шесть баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог Московской области по состоянию на утро четверга, 22 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные пробки наблюдаются на 19 вылетных магистралях.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали свыше 1,1 млн машин. Это почти на 4,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.