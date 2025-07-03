Расписание электричек Ленинского направления изменится с 11 по 18 июля

03 июля 2025, 17:03

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 11 по 18 июля в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой МТППК.







«В указанный период часть поездов на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва и Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково отменят на всём пути следования. Кроме того, часть электричек между Москвой и Тверью отменят, у некоторых составов укоротят маршрут, у некоторых изменится время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.