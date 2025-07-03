Расписание электричек Ленинского направления изменится с 11 по 18 июля
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-3 и Ленинградском направлении, изменится с 11 по 18 июля в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой МТППК.
«В указанный период часть поездов на участке Москва – Зеленоград-Крюково – Москва и Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково отменят на всём пути следования. Кроме того, часть электричек между Москвой и Тверью отменят, у некоторых составов укоротят маршрут, у некоторых изменится время отправления и прибытия», — говорится в сообщении.Пассажиров просят заранее уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных табло на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД. Кроме того, расписание можно посмотреть через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».