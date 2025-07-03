Более чем в 20 населённых пунктах Можайска обновят сети водоснабжения
В 21 населённом пункте Можайского муниципального округа в этом году планируют обновить сети водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В ходе очередного рабочего визита глава министерства Кирилл Григорьев проверил готовность сетей холодного водоснабжения муниципалитета. Особое внимание обратили на благоустройство после ремонта.
Вместе с главой округа Денисом Мордвинцевым и директором АО «Мособлтепло» Андреем Королёвым министр посетил посёлки МИЗ и Строитель. Там активно идут восстановительные работы.
«В этом году модернизируем в регионе более 225 км сетей водоснабжения, из них 107 км приходится на Можайский округ. Проводится объёмная работа, поэтому важно минимизировать неудобства для жителей в виде разрытых котлованов и ям, особенно на придомовых территориях. Подрядчик должен до конца недели устранить все замечания по поводу благоустройства», – отметил Григорьев.В текущем году в округе планируют заменить сети холодного водоснабжения в 21 населённом пункте. А до конца 2028-го по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы обновят ещё 26 объектов водной инфраструктуры.