В Москве проверяют информацию о бомбе, заложенной под машиной
Столичные экстренные службы проверяют сообщения о бомбе, заложенной под машину в Зеленограде, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, об этом сообщил владелец иномарки Toyota. Он утверждает, что под днищем его автомобиля находится самодельное взрывное устройство (СВУ).
Уточняется, что со стоянки эвакуировали всех людей. Место оцепили.
Вечером 2 июля в центре Москвы внезапно вспыхнули припаркованные автомобили. Инцидент произошёл в Старопименовском переулке. По словам очевидцев, было слышно несколько взрывов, а после произошло возгорание. Легковой автомобиль, который был припаркован под окнами дома, полностью сгорел. При этом, соседняя машина получила значительные повреждения передней части.
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