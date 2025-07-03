В Москве проверяют информацию о бомбе, заложенной под машиной

03 июля 2025, 15:42

SHOT: в Зеленограде владелец Toyota утверждает, что под днищем его машины бомба

Фото: iStock/Vladyslav Varshavskiy

Столичные экстренные службы проверяют сообщения о бомбе, заложенной под машину в Зеленограде, сообщает телеграм-канал SHOT.