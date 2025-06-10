Расписание электричек МЦД-3 и Ленинградского направления изменится 13-14 июня
График движения электричек МЦД-3 и Ленинградского направления изменится 13 и 14 июня в связи ремонтными работами на перегоне между станциями Москва Пассажирская и Москва Товарная. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МТППК.
«Из-за ремонтно-путевых работ часть электричек МЦД-3 на участке между станциями Ипподром и Зеленоград-Крюково, а также Москва и Зеленоград-Крюково отменят. Интервалы между поездами увеличатся до 50 минут», — говорится в сообщении.Кроме того, у части электричек, курсирующих между Москвой и Тверью, изменится время отправления и прибытия, а некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».